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Джен Псаки получила положительный результат теста на COVID-19
Политика
Джен Псаки получила положительный результат теста на COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 1 ноября. Тест на коронавирус пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки оказался положительным.

Ранее Псаки не полетела с американским лидером Джо Байденом в Европу. Пресс-секретарь американской администрации находилась на карантине в связи с тем, что у членов ее семьи был обнаружен коронавирус. Об этом сообщили в Белом доме.

«В среду в координации с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой я приняла решение не ехать в зарубежную поездку с президентом из-за чрезвычайной ситуации в семье, которая заключалась в том, что у членов моей семьи был обнаружен COVID-19», — рассказала Псаки.

Ранее новый штамм коронавируса AY.4.2 был зафиксирован в США. Однако пока что его присутствие в стране не вызывает серьезных опасений, отметили эксперты американского регулятора.

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