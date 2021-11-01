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Автобус врезался в трактор на трассе М8 под Архангельском
Происшествия
Автобус врезался в трактор на трассе М8 под Архангельском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Архангельск, 1 ноября. Водитель трактора и кондуктор пассажирского автобуса пострадали после аварии на автотрассе М8 под Архангельском. ДТП случилось при подъезде к городу Северодвинск, сообщили в областной прокуратуре.

Другая информация о пострадавших на данный момент выясняется. Данные о погибших пока не поступали. На место аварии уже выехал представитель прокуратуры.

«По предварительной информации, пострадали кондуктор автобуса и водитель трактора», — сообщили ТАСС в областном ведомстве.

По имеющимся у Госавтоинспекции данным, ДТП случилось вследствие несоблюдения безопасной дистанции водителем автобуса. По всей видимости, транспорт врезался в трактор, который следовал впереди.

Похожий инцидент недавно произошел на западе Москвы. Пассажирский автобус попал в аварию, второй участник которой скрылся. Его поиском сейчас заняты правоохранители.

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