Байден признался, что не обращает внимание на свой низкий рейтинг

Рим, 1 ноября. Американский лидер Джо Байден заявил, что не берет во внимание падение своего рейтинга.

Байден признался, что избирался на президентских выборах не ради одобрения в рамках соцопросов. Об этом президент США рассказал на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Опросы могут падать, расти. Сначала они были выше, потом упали до середины, потом выросли, теперь опять внизу. Со всеми другими президентами это случалось, но я не поэтому избирался, не для того, чтобы определять, как я работаю по опросам. Я избирался, чтобы быть уверенным, что смогу исполнить в качестве президента США то, что обещал», — сказал он.

Ранее журналисты CNN заявили о стабильном снижении рейтинга президента США. Как отмечается в материале, в этом есть и позитивный сигнал, но не для главы Белого дома, а для простых американцев. Это означает, что страна возвращается в нормальное русло, пишут авторы.