Полиция зарегистрировала 59 нарушений на выборах мэра Харькова

Харьков, 1 ноября. Три уголовных дела было возбуждено из-за нарушений на выборах мэра Харькова. Полиция за день зарегистрировала 59 сообщений о нарушениях на выборах главы города.

Всего на Украине в течение дня было зафиксировано 129 сообщений о различных нарушениях. Из них почти половина приходится на выборы мэра Харькова. Об этом рассказала пресс-служба Нацполиции.

«В день голосования зарегистрировано 129 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали четыре уголовных производства. Также составлено три административных протокола», — сказано в сообщении.

Также много нарушений зафиксировано в Черкасской области на промежуточных выборах в Раду и местных выборах во Львовской области. Больше всего происходило незаконных агитаций и невыполнения решений избиркома.

Ранее Совет Европы объявил тендер на создание методичек для наблюдателей на Украине. Предполагается разработка курса онлайн-подготовки для местных наблюдателей на выборах, включая представителей партий и гражданского общества.