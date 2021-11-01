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Медведев заявил о холодной войне между США и Китаем во время пандемии COVID-19
Политика
Медведев заявил о холодной войне между США и Китаем во время пандемии COVID-19
vk.com  /  Правительство России

Москва, 1 ноября. Китайско-американская торговая война во время пандемии COVID-19 окончательно превратилась в подобие холодной войны, отмечается большое количество провокаций со стороны НАТО.

В этот период войны корабли НАТО постоянно приближаются к российским границам и даже нарушают их. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете».

«Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе. За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Черном морях к российским границам, иногда даже нарушая их», — написал Медведев.

По его словам, даже пандемия не изменила санкционную политику. Более того, по словам политика, борьба против российского газопровода «Северный поток — 2» лишь усилилась.

Ранее военный эксперт Иван Коновалов заявил, что масштабные учения США и НАТО в Черном море могут завершиться очередной антироссийской провокацией. По словам Коновалова, США и НАТО значительно увеличили военную активность в Черном море, что оказывает негативное влияние на безопасность в регионе.

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нато медведев провокации
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