Россияне около 15 часов не могут вылететь из Домодедово на Кипр

Москва, 1 ноября. Рейсовый самолет из Москвы в Ларнаку задерживается уже около 15 часов. Из-за сложившейся ситуации туристы вынужденно находятся на территории аэропорта.

Уточняется, что руководство московского терминала аэропорта Домодедово не обеспечило пассажиров гостиницей. Также подчеркивается, что туристам не предоставляют актуальную информацию относительно развития ситуации.

«Задержка рейса в аэропорту Домодедово "Москва — Ларнака" на 15 часов. Без гостиницы и информации», — заявила «Известиям» пассажирка рейса Юлия.

Всего отправки самолета ожидают 412 человек, которые на данный момент пребывают в крайне ограниченном пространстве, что нарушает карантинные меры. Также администрация аэропорта не предоставила туристам воду и еду.

Ранее в Шереметьево рейсовый авиалайнер совершил экстренную посадку. Приземление было связано с воздушной разгерметизацией салона самолета.