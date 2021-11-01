Медведев: пандемия COVID-19 ускорила четвертую промышленную революцию

Москва, 1 ноября. Пандемия коронавируса в мире стала причиной взрывного роста онлайн-сервисов и их внедрения в повседневную жизнь граждан. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, главной причиной этого стала срочная необходимость ограничить физические контакты между людьми во избежание распространения коронавируса. Однако теперь все эти онлайн-инструменты и сервисы стали привычны, а местами необходимы людям.

«COVID-19 серьезно ускорил четвертую промышленную революцию. С марта 2020 года произошел взрывной рост количества и качества разнообразных онлайн-сервисов, будь то доставка продуктов, доступ к государственным услугам, виртуальные культурные мероприятия, банковские платежи или дистанционное обучение», — заявил Медведев в статье для «Российской газеты».

Зампред Совбеза также напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19. По его мнению, с людьми необходимо проводить разъяснительные беседы по этому поводу, а не принуждать их прививаться.