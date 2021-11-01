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Новый ГОСТ может стать причиной удорожания окон и балконных дверей в России
Общество
Новый ГОСТ может стать причиной удорожания окон и балконных дверей в России
pixabay.com

Москва, 1 ноября. Окна и балконные двери могут вырасти в цене после принятия в силу нового ГОСТа с 1 ноября 2021 года в России. Документ может не быть обязательным для застройщиков.

Новая версия ГОСТа содержит правила по обеспечению безопасности при мытье окон и разрушении остекленения. Для защиты детей нужно устанавливать специальную фурнитуру с замками. Именно это может послужить причиной повышения цен, считает юрист Михаил Паюшин.

«Использование детского замка безопасности в зависимости от ширины створок добавляет около 2-5%. Противовзломная фурнитура с грибообразной ручкой удорожает материал на 5-7%, но обычно она необходима лишь в окнах на первом этаже. Применение антивандальной пленки может повысить стоимость оконной конструкции до 25%», — добавил директор по строительству «Гранель» Андрей Зимонов в беседе с РИА Новости.

Установка специальной защиты на окнах способна предотвратить несчастные случаи. Один из инцидентов произошел в Петербурге. В больницу попала четырехлетняя девочка, которая выпала из квартиры со второго этажа.

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