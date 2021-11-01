Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 00:37
00:35
Политика
Медведев заявил о холодной войне между США и Китаем во время пандемии COVID-19
00:28
Происшествия
Россияне около 15 часов не могут вылететь из Домодедово на Кипр
00:26
Общество
Медведев: пандемия COVID-19 ускорила четвертую промышленную революцию
00:25
Общество
Новый ГОСТ может стать причиной удорожания окон и балконных дверей в России
00:22
Происшествия
Минимум 13 человек пострадали при столкновении поездов в британском Солсбери
00:21
Общество
Медведев заявил о преобладании «национального эгоизма» в разгар пандемии COVID-19
00:16
Общество
Медведев заявил о необходимости просвещения людей о вакцинации против COVID-19
00:15
Общество
Минэнерго изучит идею ужесточения штрафов за неуплату электричества в России
00:02
Общество
Политолог Простаков: Запад испугался громкой медийной кампании «Спутника V»
23:57
Происшествия
Жительница Ярославской области умерла после трехдневных побоев от сожителя
Все новости

Минимум 13 человек пострадали при столкновении поездов в британском Солсбери
Происшествия
Минимум 13 человек пострадали при столкновении поездов в британском Солсбери
flickr.com  /  EDDIE

Солсбери, 1 ноября. По меньшей мере 13 человек получили травмы в результате аварии двух поездов около города Солсбери (Великобритания). Подробнее об этом рассказали в телерадиовещательной корпорации BBC.

По словам журналистов, медики не характеризуют травмы пострадавших как серьезные. На данный момент данных о возможных жертвах не поступало.

«В настоящий момент мы находимся на месте железнодорожной аварии между Андовером и Солсбери, в которую вовлечены два поезда. На месте находятся машины пожарной службы и службы скорой помощи», — сообщали ранее в полиции графства Уилтшир.

На месте происшествия продолжают работу представители оперативных служб города. Выяснением всех обстоятельств и деталей произошедшего заняты британские правоохранители.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Минимум 13 человек пострадали при столкновении поездов в британском Солсбери
великобритания дтп авария поезда солсбери
Комментировать