Минимум 13 человек пострадали при столкновении поездов в британском Солсбери

Солсбери, 1 ноября. По меньшей мере 13 человек получили травмы в результате аварии двух поездов около города Солсбери (Великобритания). Подробнее об этом рассказали в телерадиовещательной корпорации BBC.

По словам журналистов, медики не характеризуют травмы пострадавших как серьезные. На данный момент данных о возможных жертвах не поступало.

«В настоящий момент мы находимся на месте железнодорожной аварии между Андовером и Солсбери, в которую вовлечены два поезда. На месте находятся машины пожарной службы и службы скорой помощи», — сообщали ранее в полиции графства Уилтшир.

На месте происшествия продолжают работу представители оперативных служб города. Выяснением всех обстоятельств и деталей произошедшего заняты британские правоохранители.