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Медведев заявил о преобладании «национального эгоизма» в разгар пандемии COVID-19
Общество
Медведев заявил о преобладании «национального эгоизма» в разгар пандемии COVID-19
Prt Scr youtube.com  /  Правительство России

Москва, 1 ноября. Глобального иммунитета к коронавирусу необходимо достигать сообща, поэтому ни одна страна сейчас не может опустить «железный занавес». Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире. О своем видении он рассказал в статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете».

«Национальный эгоизм в разгар пандемии часто был сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что Европа не едина», — заявил зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в России в декабре. Для этого нужно следовать рекомендациям по профилактике с COVID-19, в том числе пройти вакцинацию от коронавируса. Также необходимо преодолеть плато заболеваемости, после которого ситуация с коронавирусом станет менее напряженной.

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