Медведев заявил о необходимости просвещения людей о вакцинации против COVID-19

Москва, 1 ноября. Коронавирус пришел в мир надолго, однако ситуацию с его распространением можно обуздать. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, в России могут настать непростые времена, если не убедить людей вакцинироваться от COVID-19. Причем подход к этому процессу должен быть конструктивным и содержательным.

«Принуждение к вакцинации не слишком эффективно, необходимо просвещение, — заявил Медведев в статье для «Российской газеты».

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в России, возникшей по причине распространения новой коронавирусной инфекции, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в стране. Данный режим продлится до 7 ноября 2021 года. Во время так называемых длинных выходных во многих городах закрылись места досуга, развлекательные точки и прочие места скопления людей.