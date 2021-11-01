Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 00:37
00:35
Политика
Медведев заявил о холодной войне между США и Китаем во время пандемии COVID-19
00:28
Происшествия
Россияне около 15 часов не могут вылететь из Домодедово на Кипр
00:26
Общество
Медведев: пандемия COVID-19 ускорила четвертую промышленную революцию
00:25
Общество
Новый ГОСТ может стать причиной удорожания окон и балконных дверей в России
00:22
Происшествия
Минимум 13 человек пострадали при столкновении поездов в британском Солсбери
00:21
Общество
Медведев заявил о преобладании «национального эгоизма» в разгар пандемии COVID-19
00:16
Общество
Медведев заявил о необходимости просвещения людей о вакцинации против COVID-19
00:15
Общество
Минэнерго изучит идею ужесточения штрафов за неуплату электричества в России
00:02
Общество
Политолог Простаков: Запад испугался громкой медийной кампании «Спутника V»
23:57
Происшествия
Жительница Ярославской области умерла после трехдневных побоев от сожителя
Все новости

Минэнерго изучит идею ужесточения штрафов за неуплату электричества в России
Общество
Минэнерго изучит идею ужесточения штрафов за неуплату электричества в России
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Павлов

Москва, 1 ноября. Глава НП «Совет рынка» Максим Быстров предложил ужесточить наказание за неуплату по счетам за электроэнергию. Инициативу изучит Минэнерго РФ.

Согласно инициативе Быстрова, штрафы предлагается ужесточить для юридических лиц, которые не оплачивают потребляемую энергию. Сумма санкции должна подняться со 100-200 тысяч рублей до 200-400 тысяч рублей, пишут «Известия».

Представители отрасли предложили убрать возможность замены штрафа из ст. 14.61 КоАП РФ на предупреждение. За повторные нарушения в течение года Быстров считает, что нужно ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц.

На днях произошло массовое отключение электроэнергии в некоторых российских регионах. По информации Минэнерго РФ, причиной послужили неблагоприятные погодные условия. Энергетики были переведены в режим повышенной готовности.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минэнерго изучит идею ужесточения штрафов за неуплату электричества в России
минэнерго электроэнергия штраф
Комментировать