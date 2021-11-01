Минэнерго изучит идею ужесточения штрафов за неуплату электричества в России

Москва, 1 ноября. Глава НП «Совет рынка» Максим Быстров предложил ужесточить наказание за неуплату по счетам за электроэнергию. Инициативу изучит Минэнерго РФ.

Согласно инициативе Быстрова, штрафы предлагается ужесточить для юридических лиц, которые не оплачивают потребляемую энергию. Сумма санкции должна подняться со 100-200 тысяч рублей до 200-400 тысяч рублей, пишут «Известия».

Представители отрасли предложили убрать возможность замены штрафа из ст. 14.61 КоАП РФ на предупреждение. За повторные нарушения в течение года Быстров считает, что нужно ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц.

На днях произошло массовое отключение электроэнергии в некоторых российских регионах. По информации Минэнерго РФ, причиной послужили неблагоприятные погодные условия. Энергетики были переведены в режим повышенной готовности.