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СК России возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ территорий Донбасса
Происшествия
СК России возбудил уголовное дело после обстрелов ВСУ территорий Донбасса
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Москва, 31 октября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, из-за которых были обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе.

В воскресенье в СМИ появилась информация о том, что украинские силовики продолжают обстреливать территорию ДНР. Об этом рассказала ТАСС официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«При подтверждении данных о преступлениях в отношении жителей Донецкой народной республики председатель СК России поручил Главному следственному управлению незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом», — заявила Петренко.

Ранее поселок на юге ДНР остался без электричества по вине бойцов ВСУ. Жители поселка Новая Марьевка на юге Донецкой Народной Республики остались без света из-за ВСУ. При обстреле с украинской стороны была повреждена трансформаторная подстанция.

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всу донбасс обстрелы бастрыкин
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