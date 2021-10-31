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Инвестиционный бум вынуждает юристов в Великобритании задерживаться на работе допоздна

  /   Обновлено: 31 октября 2021 23:55
Экономика
Инвестиционный бум вынуждает юристов в Великобритании задерживаться на работе допоздна
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Лондон, 31 октября. Возросший спрос на юридические услуги на фоне бума инвестиций вынуждает британских юристов задерживаться на рабочем месте до 11 часов вечера. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на опрос Legal Cheek.

Согласно данным исследования, сотрудники большинства лондонских компаний не могут закончить свой день раньше десяти часов вечера. В Kirkland & Ellis рабочий день и вовсе продлевается до 23:30. Как отметил работник фирмы, ранее организация всегда предоставляла отгулы, однако теперь нельзя отпроситься даже на день.

Бывший председатель совета в Gibson Dunn Чарли Геффен рассказал, что такие ситуации были всегда. Повышенная финансовая активность перед важными событиями не раз вынуждала юристов посвящать работе больше времени.

«Рынок сейчас раскален добела, а юридический фирмы обычно не готовы к такому уровню активности. Но это не продлится долго», — отметил он.

Издание также отметило, что фирма Kirkland & Ellis в текущий бум завершила 59 сделок. Их общая стоимость составила порядка 19 миллиардов долларов.

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великобритания юристы рабочий день инвестиционный бум
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