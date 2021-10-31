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Лавров: Россия ожидает реакции на предложения по встрече в «нормандском формате»
Политика
Лавров: Россия ожидает реакции на предложения по встрече в «нормандском формате»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 31 октября. Россия продолжает возлагать надежды на переговоры в «нормандском формате» и ожидает ответа от партнеров на предложения, выдвинутые Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, смысл встречи должен состоять не просто в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Только путем конструктивного диалога можно достичь желаемого результата.

«Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в "нормандском формате", — не важно, на каком уровне — мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали», — сказал глава МИД РФ в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

На недавнем брифинге для журналистов официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала западные страны прекратить «накачивать» Украину оружием. По ее словам, это способствует эскалации конфликта в Донбассе, передает RT.

На полях саммита G20 Лаврову удалось провести переговоры с президентом США Джо Байденом. Во время встречи политики обсудили двусторонние отношения России и США и дальнейшие контакты.

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