Два поезда столкнулись в окрестностях британского Солсбери

Лондон, 31 октября. Два поезда столкнулись в Великобритании. Инцидент произошел в воскресенье около города Солсбери.

Информация об этом стала известна из заявления полиции графства Уилтшир. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. В настоящий момент на месте происшествия находятся спасатели и машины скорой помощи. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства столкновения.

Ранее стало известно, что более 30 человек получили травмы в результате столкновения поездов в Тунисе. Авария произошла на скоростной железнодорожной трассе Тунис — Сус. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие травматологические центры.