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Два поезда столкнулись в окрестностях британского Солсбери
Происшествия
Два поезда столкнулись в окрестностях британского Солсбери
ИА «Политика Сегодня».  /  Алиса Денисова

Лондон, 31 октября. Два поезда столкнулись в Великобритании. Инцидент произошел в воскресенье около города Солсбери.

Информация об этом стала известна из заявления полиции графства Уилтшир. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. В настоящий момент на месте происшествия находятся спасатели и машины скорой помощи. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства столкновения.

Ранее стало известно, что более 30 человек получили травмы в результате столкновения поездов в Тунисе. Авария произошла на скоростной железнодорожной трассе Тунис — Сус. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие травматологические центры.

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