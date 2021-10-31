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«Отсутствие» лидеров Китая и России на саммите G20 разочаровало Байдена
Политика
«Отсутствие» лидеров Китая и России на саммите G20 разочаровало Байдена
instagram.com  /  @joebiden

Рим, 31 октября. Американский лидер Джо Байден заявил, что Россия и Китай «де-факто не пришли» на саммит «Большой двадцатки» по климату.

Байден разочарован «отсутствием» лидеров РФ и Китая на саммите G20. Об этом он заявил по итогам пресс-конференции в Риме.

«Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата», — заявил президент США.

Байден добавил, что США добились значительного прогресса, но надо делать больше. Он призвал сосредоточиться на том, чего «не делают» Россия, Китай и Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил встречу с главой Госдепа Энтони Блинкеном в Риме, однако сумел пообщаться с американским президентом Джо Байденом. По словам российского дипломата, ему удалось переговорить с главой Белого дома на полях саммита «Большой двадцатки».

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