ЗакС ЯНАО поддержал идею запретить лицам с судимостью работать в такси

Салехард, 31 октября. Законодательное Собрание ЯНАО поддержало инициативу российских властей запретить компаниям брать на работу водителей общественного транспорта и таксистов с неснятой или непогашенной судимостью.

Правительство предложило дополнить Трудовой кодекс. Запрет накладывается на осужденных по особо тяжким статьям. При этом под закон попадают не только россияне, но и граждане стран, входящих в ЕАЭС. В пояснительной записке уточняется, что уже работающие водители такси или общественного транспорта, в случае принятия нормы, должны будут предоставить справку об отсутствии судимости до 1 марта 2023 года. Об этом сообщает «Север-пресс».

Ранее водитель маршрутного такси в Петербурге надругался над пассажиркой по пути к станции метро «Лесная», сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах. В настоящее время ведутся поиски злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.