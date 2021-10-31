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ЗакС ЯНАО поддержал идею запретить лицам с судимостью работать в такси
Общество
ЗакС ЯНАО поддержал идею запретить лицам с судимостью работать в такси
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Салехард, 31 октября. Законодательное Собрание ЯНАО поддержало инициативу российских властей запретить компаниям брать на работу водителей общественного транспорта и таксистов с неснятой или непогашенной судимостью.

Правительство предложило дополнить Трудовой кодекс. Запрет накладывается на осужденных по особо тяжким статьям. При этом под закон попадают не только россияне, но и граждане стран, входящих в ЕАЭС. В пояснительной записке уточняется, что уже работающие водители такси или общественного транспорта, в случае принятия нормы, должны будут предоставить справку об отсутствии судимости до 1 марта 2023 года. Об этом сообщает «Север-пресс».

Ранее водитель маршрутного такси в Петербурге надругался над пассажиркой по пути к станции метро «Лесная», сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах. В настоящее время ведутся поиски злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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