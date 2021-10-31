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Лавров назвал полезной встречу с Байденом на полях саммита «Большой двадцатки»
Политика
Лавров назвал полезной встречу с Байденом на полях саммита «Большой двадцатки»
mid.ru

Рим, 31 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом в рамках саммита участников «Группы двадцати» в Риме прошла конструктивно. Подробнее об этом министр рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

По словам главы внешнеполитического ведомства, во время «непродолжительного, но полезного разговора» он обсудил с хозяином Белого дома выстраивание будущих контактов между Россией и США. Лавров также отметил, что Байден передал «наилучшие приветы» российскому лидеру Владимиру Путину, а также подчеркнул свою заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

«Ну и как эти контакты в обозримой перспективе выстроить, мы тоже кратко обсудили. Я уже президенту передал об этом, думаю, что это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков», — сказал министр.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Лавров не будет проводить встречи с американскими представителями на полях саммита G20. В воскресенье российский министр, по ее словам, должен был встретиться с главой внешнеполитического ведомства Италии Луиджи Ди Майо и принять участие в мероприятиях «Большой двадцатки», пишет RT.

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Все новости / Политика / Лавров назвал полезной встречу с Байденом на полях саммита «Большой двадцатки»
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