Лавров назвал полезной встречу с Байденом на полях саммита «Большой двадцатки»

Рим, 31 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом в рамках саммита участников «Группы двадцати» в Риме прошла конструктивно. Подробнее об этом министр рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

По словам главы внешнеполитического ведомства, во время «непродолжительного, но полезного разговора» он обсудил с хозяином Белого дома выстраивание будущих контактов между Россией и США. Лавров также отметил, что Байден передал «наилучшие приветы» российскому лидеру Владимиру Путину, а также подчеркнул свою заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

«Ну и как эти контакты в обозримой перспективе выстроить, мы тоже кратко обсудили. Я уже президенту передал об этом, думаю, что это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков», — сказал министр.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Лавров не будет проводить встречи с американскими представителями на полях саммита G20. В воскресенье российский министр, по ее словам, должен был встретиться с главой внешнеполитического ведомства Италии Луиджи Ди Майо и принять участие в мероприятиях «Большой двадцатки», пишет RT.