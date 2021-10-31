Четвертая выставка птиц Африки откроется в Уганде перед Новым годом

Кампала, 31 октября. Четвертая выставка птиц Африки состоится в Уганде с 10 по 12 декабря, сообщает Daily Monitor.

По данным организатора, которым выступает агентство Bird Uganda Safaris, мероприятие направлено на повышение осведомленности и привлечения в страну туристов.

«Такого рода события способствуют быстрому росту туристического бизнеса. Благодаря повышенному интересу людей мы стали членами престижного Всемирного совета по птичьей ярмарке — ведущей организации, которая продвигает подобные акции по всей планете», — сказал основатель Bird Uganda Safaris Герберт Бирраруханга.

Также он добавил, что в настоящее время в республике обитает 1083 вида крылатых, что составляет 73% от всей популяции класса в Восточной Африке и 11% в мире. Среди самых редких и красивых власти страны обычно выделяют восточного венценосного журавля, аиста-башмачника, турач шелли, большого голубого турако, полосатохвостого трогона, зеленогрудую питту и козодоя со стандартными крыльями.

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Популярные места для наблюдения за птицами в Уганде — водно-болотные угодья Мабамба, район Карамоджа, лес Бугондо-Королевская миля и участок Бусингиро. Также большое скопление птиц можно увидеть в Национальном парке Кибале, у озера Мбуро, в заповеднике Мабира и в лесу Бвинди.

Бирраруханга призвал власти к защите редких видов, находящихся под угрозой исчезновения. К ним относят лисьего ткача, серого хохлатого журавля и сапожника. Некоторые мероприятия выставки включают ознакомительные поездки в ветеринарные клиники, фотосъемку, изучение экспозиций.