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Водитель и пассажир травмировались после наезда на лося в Тверской области
Происшествия
Водитель и пассажир травмировались после наезда на лося в Тверской области
pixabay.com

Тверь, 31 октября. Авария с участием сохатого произошла в Старицком районе Тверской области 31 октября. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД по региону.

Столкновение с лосем произошло на 1164-м километре автомобильной дороги «Золотое кольцо». В машине находились водитель и пассажир 1996 и 1995 годов рождения. Прибывшие к месту ДТП медики диагностировали травмы головы.

По предварительной информации Госавтоинспекции Тверской области, у водителя не было признаков алкогольного опьянения. О судьбе животного ничего не известно. По неподтвержденным данным, у обоих пострадавших – сотрясение мозга.

Иногда аварии с участием лосей становятся смертельными. Подобный случай произошел в сентябре. Вышедшее на дорогу животное спровоцировало ДТП в Нижегородской области. В результате столкновения погибли водитель отечественного авто и само животное.

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