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Тренер команд КВН и шоумен Степан Киселев погиб на 34-м году жизни в Твери
Общество
Тренер команд КВН и шоумен Степан Киселев погиб на 34-м году жизни в Твери
pixabay.com

Тверь, 31 октября. Известный КВНщик и шоумен Степан Киселев погиб в Твери в результате несчастного случая. Ведущему было 33 года, сообщили в официальной лиге КВН «Верхневолжье».

Артист ушел из жизни в субботу, 30 октября. Киселев не только играл в Клубе Веселых и Находчивых, но и тренировал тверские сборные. Помимо этого он также был ведущим праздничных мероприятий.

«Он был добрым, отзывчивым и очень много привнес, дал знания многим начинающим КВНщикам Твери и Тверской области», — сообщили в «Верхневолжье».

По данным СМИ, артист погиб в результате удара током. Прощание с умершим состоится в городе Вышний Волочек.

Накануне появилась новость о смерти первого тренера женской сборной России по биатлону Евгения Хохлова. Наставник спортсменок скончался в возрасте 82-х лет, пишет RT.

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