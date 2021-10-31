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Водитель и три пассажира Hyundai погибли в ДТП с большегрузом под Калугой
Происшествия
Водитель и три пассажира Hyundai погибли в ДТП с большегрузом под Калугой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калуга, 31 октября. Иномарка и большегруз столкнулись на 115-м километре трассы М-3 «Украина» в Калужской области. Жертвами происшествия стали четыре человека.

Предварительно установлено, что столкновение автомобиля Hyundai и фуры произошло в 21:00 по московскому времени 31 октября. Смертельные травмы получили водитель иномарки и три его пассажира, уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.

«В результате ДТП погибли водитель и три пассажира Hyundai», — сказано в сообщении.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники региональной прокуратуры и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Авария с участием легковушки и экскурсионного автобуса с детьми ранее произошла в Кемеровской области. В результате происшествия погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля, передает RT.

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