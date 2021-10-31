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Астронавт Песке поделился кадрами полярного сияния после вспышки на Солнце
Наука
Астронавт Песке поделился кадрами полярного сияния после вспышки на Солнце
sdo.gsfc.nasa.gov  /  NASA Official: Dean Pesnell

Москва, 31 октября. Мощная вспышка класса X произошла на Солнце вечером 28 октября. Последствия магнитной бури опубликовал астронавт Европейского космического агентства Томас Песке в Twitter.

Астронавт Томас Песке на момент вспышки находился на Международной космической станции. Его полет на орбиту начался 23 апреля текущего года. На МКС его доставил многоразовый космический корабль SpaceX Crew-2.

«Возвращение южного полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ними снова, никто не останется разочарован!» — написал Песке в аккаунте Twitter.

Начало вспышки зафиксировали в 18:17 по московскому времени. Она длилась около 30 минут. Всего, по данным Физического института академии наук, за двое суток на поверхности Солнца произошло около 28 явлений разной величины. Индекс активности находится на «оранжевом» уровне.

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