Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 23:02
23:01
Весь мир
Четвертая выставка птиц Африки откроется в Уганде перед Новым годом
22:58
Происшествия
Водитель и пассажир травмировались после наезда на лося в Тверской области
22:52
Общество
Тренер команд КВН и шоумен Степан Киселев погиб на 34-м году жизни в Твери
22:45
Происшествия
Водитель и три пассажира Hyundai погибли в ДТП с большегрузом под Калугой
22:44
Наука
Астронавт Песке поделился кадрами полярного сияния после вспышки на Солнце
22:42
Весь мир
Паводковые воды затопили нефтяные скважины в Южном Судане
22:40
Общество
American Airlines отменила более 1,6 тысячи рейсов из-за сильного ветра
22:36
Весь мир
Марокко обвинило Алжир и Фронт ПОЛИСАРИО в вербовке детей в лагерях Тиндуфа
22:35
Происшествия
Священник Волков: РПЦ изучает инцидент с нападением на служителя храма в Москве
22:33
Спорт
Аршавин увидел вызов для Семака в голевом праздновании Дзюбы
Все новости

American Airlines отменила более 1,6 тысячи рейсов из-за сильного ветра

  /   Обновлено: 31 октября 2021 22:40
Общество
American Airlines отменила более 1,6 тысячи рейсов из-за сильного ветра
wikipedia.org  /  BriYYZ / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 31 октября. Авиакомпании из США American Airlines с пятницы пришлось отменить более 1,6 тысячи рейсов из-за плохой погоды и дефицита персонала.

В пятницу авиакомпания отменила 342 рейса, а в субботу — 543. В воскресенье уже было отменено 792 рейса, что составляет 29% от общего числа перелетов, которые были намечены на этот день. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, изначально полеты отменили из-за сильных ветров в районе международного аэропорта Далласа. В связи с этим пилоты и бортпроводники не успевали прибыть в расчетное место, что вызвало нехватку персонала.

American Airlines предполагает, что ситуация может улучшиться в пятницу, когда из отпусков выйдут около 1,8 тысячи бортпроводников. Более того, газета отмечает, что компания планирует увеличить штат сотрудников на несколько сотен человек.

Ранее, 22 октября, три рейса были задержаны в аэропорту Анадыря из-за непогоды. Самолет из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу в Марково не может вылететь уже пятый день подряд — с 18 октября. Задержаны также авиарейсы в Залив Креста и Певек.

Ранее в АТОР перечислили самые популярные направления среди россиян в нерабочие дни. Среди них оказались Краснодарский край, Московская области и Египет, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Общество / American Airlines отменила более 1,6 тысячи рейсов из-за сильного ветра
american airlines рейсы отмена
Комментировать