American Airlines отменила более 1,6 тысячи рейсов из-за сильного ветра

Вашингтон, 31 октября. Авиакомпании из США American Airlines с пятницы пришлось отменить более 1,6 тысячи рейсов из-за плохой погоды и дефицита персонала.

В пятницу авиакомпания отменила 342 рейса, а в субботу — 543. В воскресенье уже было отменено 792 рейса, что составляет 29% от общего числа перелетов, которые были намечены на этот день. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, изначально полеты отменили из-за сильных ветров в районе международного аэропорта Далласа. В связи с этим пилоты и бортпроводники не успевали прибыть в расчетное место, что вызвало нехватку персонала.

American Airlines предполагает, что ситуация может улучшиться в пятницу, когда из отпусков выйдут около 1,8 тысячи бортпроводников. Более того, газета отмечает, что компания планирует увеличить штат сотрудников на несколько сотен человек.

Ранее, 22 октября, три рейса были задержаны в аэропорту Анадыря из-за непогоды. Самолет из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу в Марково не может вылететь уже пятый день подряд — с 18 октября. Задержаны также авиарейсы в Залив Креста и Певек.

Ранее в АТОР перечислили самые популярные направления среди россиян в нерабочие дни. Среди них оказались Краснодарский край, Московская области и Египет, передает RT.