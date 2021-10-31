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Паводковые воды затопили нефтяные скважины в Южном Судане
Весь мир
Паводковые воды затопили нефтяные скважины в Южном Судане
twitter.com  /  @Impulseur227

Джуба, 31 октября. Администрация богатого нефтью региона Мелут в южносуданском штате Верхний Нил выразила опасения по поводу возможной экологической катастрофы.

Данные заявления прозвучали на фоне наводнения, затопившего более 200 нефтяных скважин в провинции и приведшего к ощутимому загрязнению окружающей среды. Губернатор Мелута Дэнг Джо Ангок сообщил, что экологическая ситуация в регионе крайне тяжелая, и призвал к объединению усилий по уменьшению последствий наводнений, затопивших скважины.

«Мы находимся на пороге серьезной катастрофы. Загрязненные нефтью потоки проникли в большую часть населенных районов. Теперь многие жители деревень страдают из-за отсутствия чистой воды, пригодной для питья и употребления в пищу», — добавил администратор.

Чиновник раскритиковал организации, ведущие геологоразведочные операции в провинции, подчеркнув их неспособность сдержать паводок.

«Мы попросили нефтяные компании, работающие в регионе, заблаговременно защитить скважины от опасности затопления. Однако они абсолютно не выполнили свои обязанности по защите населенных пунктов и их жителей от любого потенциального воздействия на окружающую среду», — добавил Ангок.

Несколькими месяцами ранее власти штата Верхний Нил призвали активизировать усилия по сдерживанию последствий наводнений, которые угрожают процессу добычи нефти на месторождениях. Согласно официальным данным, затоплению подверглись более 13 округов провинции. Только в Мелуте пострадали около 47 тыс. граждан.

По информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), природная катастрофа лишила жилья и средств к существованию более 700 тыс. человек в Южном Судане. УВКБ назвало последнее наводнение сильнейшим за несколько десятилетий.

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