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Священник Волков: РПЦ изучает инцидент с нападением на служителя храма в Москве
Происшествия
Священник Волков: РПЦ изучает инцидент с нападением на служителя храма в Москве
patriarchia.ru  /  Пресс-служба Патриархии РПЦ

Москва, 31 октября. Викариатство ведет разбирательство после стрельбы в храме в честь святителя Луки Крымского в Москве. Об этом рассказал глава информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

Мирянин недавно напал на священника в стенах храма. В целях самообороны служитель церкви выстрелил из сигнального пистолета, после чего нападавший скрылся.

«Инцидент, действительно, имел место, были совершены агрессивные действия по отношению к священнику со стороны лица, личность которого устанавливается. В викариатстве идет разбирательство, необходимые подробности сможем сообщить по его результатам», — сообщил РИА Новости Волков.

Полиция также занимается инцидентом и разыскивает дебошира. Правоохранительные органы сообщили, что напавший на храм мужчина находился в алкогольном опьянении и приставал к прихожанам.

Вице-президент Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко ранее раскритиковал предложение митрополита Илариона (Алфеева) начать декриминализировать убийства при самообороне. Он предупредил, что инициатива может привести к подмене приговоров.

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нападение священник стрельба Разбирательство
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