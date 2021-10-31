Аршавин увидел вызов для Семака в голевом праздновании Дзюбы

Санкт-Петербург, 31 октября. Форвард «Зенита» Артем Дзюба поразил ворота «Динамо» в недавнем матче РПЛ. Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин уверен, что обращение игрока к тренеру клуба Сергею Семаку после забитого гола является вызовом для наставника.

Накануне сине-бело-голубые разгромили гостей из Москвы со счетом 4:1. В минувшем матче Артем Дзюба вышел на замену и забил свой 144-й мяч в чемпионате России и побил рекорд легенды «Ротора» Олега Веретенникова, пишет RT. После забитого гола нападающий предположительно крикнул в сторону скамейки запасных, что должен играть в стартовом составе.

«Это в любом случае вызов для тренера. Я надеюсь, что эти эмоции где зародились, там и умрут. Надеюсь, что они не повлияют на отношения Сергея Богдановича с Артемом и они разберутся, кто и где должен находиться», — заявил Аршавин в эфире программы «Матч ТВ».

После установки нового рекорда национального первенства Дзюба обратился к болельщикам в посте на своей странице в соцсети. Нападающий поблагодарил фанатов и поздравил их с новой победой в чемпионате России.