Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 23:02
23:01
Весь мир
Четвертая выставка птиц Африки откроется в Уганде перед Новым годом
22:58
Происшествия
Водитель и пассажир травмировались после наезда на лося в Тверской области
22:52
Общество
Тренер команд КВН и шоумен Степан Киселев погиб на 34-м году жизни в Твери
22:45
Происшествия
Водитель и три пассажира Hyundai погибли в ДТП с большегрузом под Калугой
22:44
Наука
Астронавт Песке поделился кадрами полярного сияния после вспышки на Солнце
22:42
Весь мир
Паводковые воды затопили нефтяные скважины в Южном Судане
22:40
Общество
American Airlines отменила более 1,6 тысячи рейсов из-за сильного ветра
22:36
Весь мир
Марокко обвинило Алжир и Фронт ПОЛИСАРИО в вербовке детей в лагерях Тиндуфа
22:35
Происшествия
Священник Волков: РПЦ изучает инцидент с нападением на служителя храма в Москве
22:33
Спорт
Аршавин увидел вызов для Семака в голевом праздновании Дзюбы
Все новости

Аршавин увидел вызов для Семака в голевом праздновании Дзюбы
Спорт
Аршавин увидел вызов для Семака в голевом праздновании Дзюбы
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 31 октября. Форвард «Зенита» Артем Дзюба поразил ворота «Динамо» в недавнем матче РПЛ. Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин уверен, что обращение игрока к тренеру клуба Сергею Семаку после забитого гола является вызовом для наставника.

Накануне сине-бело-голубые разгромили гостей из Москвы со счетом 4:1. В минувшем матче Артем Дзюба вышел на замену и забил свой 144-й мяч в чемпионате России и побил рекорд легенды «Ротора» Олега Веретенникова, пишет RT. После забитого гола нападающий предположительно крикнул в сторону скамейки запасных, что должен играть в стартовом составе.

«Это в любом случае вызов для тренера. Я надеюсь, что эти эмоции где зародились, там и умрут. Надеюсь, что они не повлияют на отношения Сергея Богдановича с Артемом и они разберутся, кто и где должен находиться», — заявил Аршавин в эфире программы «Матч ТВ».

После установки нового рекорда национального первенства Дзюба обратился к болельщикам в посте на своей странице в соцсети. Нападающий поблагодарил фанатов и поздравил их с новой победой в чемпионате России.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Аршавин увидел вызов для Семака в голевом праздновании Дзюбы
футбол Зенит аршавин динамо дзюба семак
Комментировать