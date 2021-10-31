Марокко обвинило Алжир и Фронт ПОЛИСАРИО в вербовке детей в лагерях Тиндуфа

Рабат, 31 октября. Марокко обвинило своего соседа Алжир и Фронт ПОЛИСАРИО в вербовке детей в лагерях Тиндуфа на юго-западе АНДР, подчеркнув, что такие действия «представляют собой военное преступление, запрещенное всеми международными конвенциями и договорами».

Об этом сообщил постоянный представитель Рабата при Организации Объединенных Наций Омар Хилаль, комментируя одобрение Советом Безопасности резолюции № 2602 о продлении мандата Миссии ООН в Западной Сахаре (МООНРЗС) до 31 октября 2022 года.

«Алжир несет ответственность перед историей и международным сообществом. Он должен ответить за вербовку детей в лагерях Тиндуфа», — заявил дипломат.

Официальный представитель Марокко выразил осуждение эксплуатации и подготовки несовершеннолетних со стороны ПОЛИСАРИО на территории АНДР. Хилаль назвал такие действия «чрезвычайно опасными».

«Вербовка детей в вооруженные силы является военным преступлением, запрещенным всеми международными конвенциями и договорами, а также Уставом Организации Объединенных Наций», — добавил посол.

Напряженность между двумя североафриканскими государствами наблюдается с тех пор, как в конце августа Алжир разорвал дипломатические отношения с Рабатом, обвинив последнего во враждебных действиях. Обе страны придерживаются разных позиций касательно конфликта вокруг Западной Сахары и регулярно выступают с «разоблачающими» друг друга заявлениями.

Так, МИД АНДР в начале октября призвал Марокко вывести войска из буферной зоны Гергуар. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.