Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 23:02
23:01
Весь мир
Четвертая выставка птиц Африки откроется в Уганде перед Новым годом
22:58
Происшествия
Водитель и пассажир травмировались после наезда на лося в Тверской области
22:52
Общество
Тренер команд КВН и шоумен Степан Киселев погиб на 34-м году жизни в Твери
22:45
Происшествия
Водитель и три пассажира Hyundai погибли в ДТП с большегрузом под Калугой
22:44
Наука
Астронавт Песке поделился кадрами полярного сияния после вспышки на Солнце
22:42
Весь мир
Паводковые воды затопили нефтяные скважины в Южном Судане
22:40
Общество
American Airlines отменила более 1,6 тысячи рейсов из-за сильного ветра
22:36
Весь мир
Марокко обвинило Алжир и Фронт ПОЛИСАРИО в вербовке детей в лагерях Тиндуфа
22:35
Происшествия
Священник Волков: РПЦ изучает инцидент с нападением на служителя храма в Москве
22:33
Спорт
Аршавин увидел вызов для Семака в голевом праздновании Дзюбы
Все новости

Марокко обвинило Алжир и Фронт ПОЛИСАРИО в вербовке детей в лагерях Тиндуфа
Весь мир
Марокко обвинило Алжир и Фронт ПОЛИСАРИО в вербовке детей в лагерях Тиндуфа
Федеральное агентство новостей  / 

Рабат, 31 октября. Марокко обвинило своего соседа Алжир и Фронт ПОЛИСАРИО в вербовке детей в лагерях Тиндуфа на юго-западе АНДР, подчеркнув, что такие действия «представляют собой военное преступление, запрещенное всеми международными конвенциями и договорами».

Об этом сообщил постоянный представитель Рабата при Организации Объединенных Наций Омар Хилаль, комментируя одобрение Советом Безопасности резолюции № 2602 о продлении мандата Миссии ООН в Западной Сахаре (МООНРЗС) до 31 октября 2022 года.

«Алжир несет ответственность перед историей и международным сообществом. Он должен ответить за вербовку детей в лагерях Тиндуфа», — заявил дипломат.

Официальный представитель Марокко выразил осуждение эксплуатации и подготовки несовершеннолетних со стороны ПОЛИСАРИО на территории АНДР. Хилаль назвал такие действия «чрезвычайно опасными».

«Вербовка детей в вооруженные силы является военным преступлением, запрещенным всеми международными конвенциями и договорами, а также Уставом Организации Объединенных Наций», — добавил посол.

Напряженность между двумя североафриканскими государствами наблюдается с тех пор, как в конце августа Алжир разорвал дипломатические отношения с Рабатом, обвинив последнего во враждебных действиях. Обе страны придерживаются разных позиций касательно конфликта вокруг Западной Сахары и регулярно выступают с «разоблачающими» друг друга заявлениями.

Так, МИД АНДР в начале октября призвал Марокко вывести войска из буферной зоны Гергуар. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Марокко обвинило Алжир и Фронт ПОЛИСАРИО в вербовке детей в лагерях Тиндуфа
марокко алжир полисарио западная сахара
Комментировать