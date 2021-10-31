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Премьер-министр ЦАР призвал к полной цифровизации правительственных структур
Весь мир
Премьер-министр ЦАР призвал к полной цифровизации правительственных структур
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 31 октября. Центральноафриканской Республике необходимо провести полную модернизацию правительственного аппарата. Об этом на церемонии закрытия семинара по цифровизации заявил премьер-министр страны Анри-Мари Дондра.

В торжественном мероприятии приняли участие глава Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Матье Саранджи, представители различных департаментов, дипломатических ведомств и руководители крупных компаний.

«Уважаемые дамы и господа, более двух лет назад министерство финансов и бюджета приступило к переходу на цифровые технологии, в том числе в рамках проектов электронной таможни и электронных налоговых служб SETI. Благодаря обмену мнениями и вкладу участников семинар достиг цели: мы получили теоретическое и практическое представление о возможных проблемах с модернизацией государствообразующих отраслей», — сказал премьер.

Дондра выразил уверенность, что уроки, извлеченные за время работы форума, позволят быстрее проводить реформы и реализовывать программы повышения благополучия жителей республики. Специалисты министерств и ведомств, по его мнению, также получили необходимый опыт.

«Хотел вы выразить слова благодарности членам научного и организационного комитета, которые приложили усилия для обеспечения надлежащей подготовки и проведения этого мероприятия. Предлагаю совместно разработать всеобъемлющую стратегию модернизации и цифровизации нашего правительства. Она должна иметь приоритетное значение для правильного понимания и принятия краткосрочных и среднесрочных решений, направленных на постепенное повышение финансового потенциала государства», — добавил премьер-министр.

Анри-Мари Дондра сообщил, что улучшение работы государственных институтов позволит оптимизировать сбор налоговых и таможенных пошлин, а также реализовать проекты на субрегиональном и международном денежных рынках.

«Цифровизация даст нам необходимый толчок в развитии республики. Будем работать», — заключил он.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера открыл семинар по распределению государственного бюджета.

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африка правительство цар цифровизация дондра
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