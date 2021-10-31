Генпрокуратура Египта задержала шеф-повара отеля после отравления россиян в Хургаде

Хургада, 31 октября. Массовое отравление отдыхающих произошло в отеле Хургады. Генеральная прокуратура Египта уже допросила шеф-повара отеля, после чего задержала его.

Всего в больницу попали 29 отдыхающих из России, 14 эстонцев и четверо из Чехии. Эксперты взяли образцы еды и напитков в кухне отеля, чтобы сделать анализы. Следователи допросили врачей, туристов и других постояльцев отеля Хургады, пишет РИА Новости.

«Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого ГП задержала их и поручила полиции провести проверку», — говорится в сообщении египетского ведомства.

Минтуризм страны принял решение закрыть отель на неопределенный срок из-за возможной угрозы здоровью постояльцев и несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом. Директора гостиницы отстранили от работы на три месяца. Туристов разместили в других местах временного пребывания.