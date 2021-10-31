Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 23:02
23:01
Весь мир
Четвертая выставка птиц Африки откроется в Уганде перед Новым годом
22:58
Происшествия
Водитель и пассажир травмировались после наезда на лося в Тверской области
22:52
Общество
Тренер команд КВН и шоумен Степан Киселев погиб на 34-м году жизни в Твери
22:45
Происшествия
Водитель и три пассажира Hyundai погибли в ДТП с большегрузом под Калугой
22:44
Наука
Астронавт Песке поделился кадрами полярного сияния после вспышки на Солнце
22:42
Весь мир
Паводковые воды затопили нефтяные скважины в Южном Судане
22:40
Общество
American Airlines отменила более 1,6 тысячи рейсов из-за сильного ветра
22:36
Весь мир
Марокко обвинило Алжир и Фронт ПОЛИСАРИО в вербовке детей в лагерях Тиндуфа
22:35
Происшествия
Священник Волков: РПЦ изучает инцидент с нападением на служителя храма в Москве
22:33
Спорт
Аршавин увидел вызов для Семака в голевом праздновании Дзюбы
Все новости

Генпрокуратура Египта задержала шеф-повара отеля после отравления россиян в Хургаде
Происшествия
Генпрокуратура Египта задержала шеф-повара отеля после отравления россиян в Хургаде
pixabay.com

Хургада, 31 октября. Массовое отравление отдыхающих произошло в отеле Хургады. Генеральная прокуратура Египта уже допросила шеф-повара отеля, после чего задержала его.

Всего в больницу попали 29 отдыхающих из России, 14 эстонцев и четверо из Чехии. Эксперты взяли образцы еды и напитков в кухне отеля, чтобы сделать анализы. Следователи допросили врачей, туристов и других постояльцев отеля Хургады, пишет РИА Новости.

«Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого ГП задержала их и поручила полиции провести проверку», — говорится в сообщении египетского ведомства.

Минтуризм страны принял решение закрыть отель на неопределенный срок из-за возможной угрозы здоровью постояльцев и несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом. Директора гостиницы отстранили от работы на три месяца. Туристов разместили в других местах временного пребывания.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Генпрокуратура Египта задержала шеф-повара отеля после отравления россиян в Хургаде
египет отравление отель хургада
Комментировать