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Власти Эфиопии назвали вбросом сообщения о захвате сепаратистами НФОТ города Дэссе
Весь мир
Власти Эфиопии назвали вбросом сообщения о захвате сепаратистами НФОТ города Дэссе
twitter.com  /  @Abiy Ahmed Ali

Аддис-Абеба, 31 октября. Войска Эфиопии сохраняют контроль над городом Дэссе на севере страны, заявил глава по связям с общественностью правительства Легессе Тулу.

По его словам, сообщениям сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) не стоит верить. Радикалы распространили в СМИ и социальных сетях данные, что федеральные силы покинули населенный пункт, в настоящее время находящийся под их контролем.

Информацию озвучил представитель НФОТ Гетачева Реду, который также заявил, что армия страны отступает на юго-восток, к городу Комбольча. Кроме того, по его словам, в плен захвачено большое количество военнослужащих.

Однако Тулу сообщил, что федеральные войска одерживают победы над сепаратистами.

«Противник предпринял попытку наступления, но силы Амхара, спецназ и военнизированные формирования штата (FANO) разгромили НФОТ в Дэссе и вынудили его отойти. Тем не менее призываю пригодных к воинской службе граждан Эфиопии вступить в ряды ополчения для защиты родины», — приводит его заявление телеканал Fana.

Сразу после этого из Гондара вышла большая группа солдат, чтобы помочь национальным войскам сражаться с боевиками. Ранее ВВС Эфиопии нанесли авиаудар по объекту радикалов НФОТ в Мекеле.

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африка эфиопия вброс Дэссе захват города
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