Власти Эфиопии назвали вбросом сообщения о захвате сепаратистами НФОТ города Дэссе

Аддис-Абеба, 31 октября. Войска Эфиопии сохраняют контроль над городом Дэссе на севере страны, заявил глава по связям с общественностью правительства Легессе Тулу.

По его словам, сообщениям сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) не стоит верить. Радикалы распространили в СМИ и социальных сетях данные, что федеральные силы покинули населенный пункт, в настоящее время находящийся под их контролем.

Информацию озвучил представитель НФОТ Гетачева Реду, который также заявил, что армия страны отступает на юго-восток, к городу Комбольча. Кроме того, по его словам, в плен захвачено большое количество военнослужащих.

Tigrayan Forces Seize the Town of Kombolcha



