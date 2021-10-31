Власти Эфиопии назвали вбросом сообщения о захвате сепаратистами НФОТ города Дэссе

Аддис-Абеба, 31 октября. Войска Эфиопии сохраняют контроль над городом Дэссе на севере страны, заявил глава по связям с общественностью правительства Легессе Тулу.

По его словам, сообщениям сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) не стоит верить. Радикалы распространили в СМИ и социальных сетях данные, что федеральные силы покинули населенный пункт, в настоящее время находящийся под их контролем.

Информацию озвучил представитель НФОТ Гетачева Реду, который также заявил, что армия страны отступает на юго-восток, к городу Комбольча. Кроме того, по его словам, в плен захвачено большое количество военнослужащих.

Tigrayan Forces Seize the Town of Kombolcha



BREAKING: #Tigray Defense Forces have seized the town of Kombolcha in #Ethiopia's #Amhara region. Yesterday, they pushed Ethiopia forces and their allied militias out of Dessie and headed towards Kombolcha. pic.twitter.com/105GvMMSPW — Yonas Nigussie (@Yonigussie) October 31, 2021

Однако Тулу сообщил, что федеральные войска одерживают победы над сепаратистами.

«Противник предпринял попытку наступления, но силы Амхара, спецназ и военнизированные формирования штата (FANO) разгромили НФОТ в Дэссе и вынудили его отойти. Тем не менее призываю пригодных к воинской службе граждан Эфиопии вступить в ряды ополчения для защиты родины», — приводит его заявление телеканал Fana.

Сразу после этого из Гондара вышла большая группа солдат, чтобы помочь национальным войскам сражаться с боевиками. Ранее ВВС Эфиопии нанесли авиаудар по объекту радикалов НФОТ в Мекеле.