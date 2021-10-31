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Страны G20 заявили о намерении скоординироваться из-за цен на энергоресурсы

  /   Обновлено: 31 октября 2021 22:03
Политика
Страны G20 заявили о намерении скоординироваться из-за цен на энергоресурсы
Global Look Press  /  Us Palazzo Chigi/Keystone Press Agency

Рим, 31 октября. Страны-участники G20 договорились о координации между производителями и потребителями по вопросу цен на энергетические ресурсы.

Французский лидер Эммануэль Макрон отметил ослабление мирового роста из-за сильного повышения и волатильности стоимости газа и нефти. Об этом он заявил по итогам саммита G20 в Риме.

«Было запротоколирована необходимость координации между государствами-производителями и государствами-потребителями в короткие сроки», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин на саммите G20 заявил, что доля энергии от безуглеродных источников в России превышает 40%, а с учетом природного газа составляет 86%. Президент России отметил, что это один из лучших показателей в мире, передает RT.

G20 и IEF будут повышать эффективность энергорынков. «Большая двадцатка» объявила о ключевом значении стабильных и бесперебойных потоков энергии. Представители G20 намереваются поддерживать конкурентные условия на энергорынках, делая их более открытыми и доступными.

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g20 координация энергоресурсы
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