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Министр культуры ЦАР передала школьные наборы детям города Бимбо
Весь мир
Министр культуры ЦАР передала школьные наборы детям города Бимбо
pixabay.com  / 

Банги, 31 октября. Министр искусств, культуры и туризма ЦАР Дженнифер Лионеле Мария Винсенте Сараива-Янзере передала ученические наборы детям из бедных семей города Бимбо.

Как стало известно, комплекты, в которые вошли рюкзаки, тетради и письменные принадлежности, попали по распределению в школу животноводства, а также в лицеи Мбоко и Сандимба. Около 300 юных центральноафриканцев теперь смогут беспрепятственно получать знания, открывая для себя дорогу в жизнь.

Торжественная церемония передачи наборов проводилась в присутствии административных и местных чиновников, учащихся и их родственников, а также жителей, которые остались неравнодушными к поступку Сараива-Янзере.

По мнению многих сотрудников министерства искусств, культуры и туризма, инициатива позволяет даже самым незащищенным слоям населения получить качественное образование, что стало реализацией на практике указа президента Фостен-Арканжа Туадера.

Ранее Ассоциация верующих женщин в поддержку обездоленных (AFCD) также передала около 40 школьных комплектов сиротам столичного района Мискин.

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