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Рижское «Динамо» победило московское в матче КХЛ
Спорт
Рижское «Динамо» победило московское в матче КХЛ
Официальный сайт ХК «Динамо»  /  ХК «Динамо»

Рига, 31 октября. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным «Динамо» и рижским закончилось победой команды из Латвии со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Гинтс Мейя и Лаурис Дарзиньш. Дубль на свой счет записал Оскар Цибульскис. За московскую команду единственный гол забил Антон Ведин.

Столичная команда потерпела второе поражение подряд в КХЛ. Команда из Риги после победной встречи прервала проигрышную серию из четырех матчей.

В еще одном матче «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в голевой перестрелке, передает RT. Встреча закончилась со счетом 5:4.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал расширенный список игроков, который будут выступать в составе национальной команды на зимних Играх в Пекине. В него попал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артем Панарин.

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рига кхл динамо
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