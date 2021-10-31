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Баранец: «шевеления» ВС РФ на своей территории «остудят» Киев и страны Запада
Армия
Баранец: «шевеления» ВС РФ на своей территории «остудят» Киев и страны Запада
Пресс-службы Минобороны РФ

Москва, 31 октября. Россия может посылать Украине и Западу некий месседж, если информация о перемещении ВС РФ к украинским рубежам соответствует действительности, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Передвижения российского военного контингента в западной части РФ сильно беспокоят страны НАТО, заявили журналисты издания The Washington Post. С авторами портала побеседовали анонимные западные чиновники, которые заявили, что особо тревожной была переброска ВС РФ в апреле нынешнего года в рамках учений, прошедших вблизи границ Украины. После того как совместные российско-белорусские маневры «Запад-2021» подошли к концу, осенние перемещения войск стали особенно очевидны, отметили собеседники.

В случае правдивости подобных сообщений можно говорить о том, что Москва таким образом посылает Киеву определенный месседж, подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в комментарии для издания «ПолитЭксперт». Он напомнил о недавнем захвате бойцами ВСУ села Старомарьевка в Донбассе, освобождение которого мирным способом, как отметил глава ДНР Денис Пушилин, весьма проблематично из-за укреплений, возведенных украинскими военными.

Баранец: «шевеления» ВС РФ на своей территории «остудят» Киев и страны Запада
Пресс-служба Западного военного округа /

«РФ "шевелит войска" на родной территории. Когда американские военные передвигаются по своей стране, мы же сопли не пускаем и не ноем. Это типичная лукавая, мошенническая информационная провокация», — прокомментировал Баранец обеспокоенность НАТО.

Статья, опубликованная американским порталом, является лишь «информационными играми», уверен Баранец. Он подчеркнул, что для Запада перемещение российских войск также будет «остужающим сигналом», если подобная информация правдива.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили о проведении учений на Сахалине, в ходе которых бойцы ВС РФ применили тяжелую технику. Известно, что военнослужащие отразили атаку десанта условного противника.

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украина россия нато баранец войска
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