ВВС Эфиопии уничтожили учебный центр боевиков в городе Агула

Аддис-Абеба, 31 октября. ВВС Эфиопии нанесли авиаудар по объекту боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в городе Агула, который расположен к северо-востоку от столицы штата Мекеле, сообщает Fana Broadcasting Corporate.

По данным военных правительственной армии, уничтожено здание центра подготовки мятежников, в котором радикалов обучали стрельбе, диверсионной деятельности и минно-взрывным работам. Как и во всех предыдущих случаях, атака совершалась по заранее разведанной цели и корректировалась с земли для исключения жертв среди гражданского населения.

BREAKING: It's being reported that #Ethiopia has carried out airstrikes in Agula ― in the Southern Zone of the #Tigray Region ― 32 km northeast of Mekelle. This comes after Airstrikes in Mekelle killed 10 and injured 21 on Thursday. pic.twitter.com/cjrDj3Fl2t