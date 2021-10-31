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ВВС Эфиопии уничтожили учебный центр боевиков в городе Агула
Весь мир
ВВС Эфиопии уничтожили учебный центр боевиков в городе Агула
wikipedia.org  /  Tibboh / CC BY-SA 4.0

Аддис-Абеба, 31 октября. ВВС Эфиопии нанесли авиаудар по объекту боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в городе Агула, который расположен к северо-востоку от столицы штата Мекеле, сообщает Fana Broadcasting Corporate.

По данным военных правительственной армии, уничтожено здание центра подготовки мятежников, в котором радикалов обучали стрельбе, диверсионной деятельности и минно-взрывным работам. Как и во всех предыдущих случаях, атака совершалась по заранее разведанной цели и корректировалась с земли для исключения жертв среди гражданского населения.

Национальные ВВС Эфиопии уже наносили авиаудары по объектам боевиков НФОТ в городе Мекеле, столице штата. Тогда целью обстрела стало здание Mesfin Industrial Engineering, которое сепаратисты использовали для технического обслуживания и ремонта транспорта двойного назначения.

Ранее, 18 октября, военно-воздушные силы уничтожили еще один учебный центр и арсенал на его территории. Объект расположен в городе Агбе, что 80 км к западу от Мекеле.

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