Эрдоган выступил за прекращение поддержки курдских боевиков в Сирии Вашингтоном

Рим, 31 октября. Белый дом больше не станет поддерживать курдских террористов в Сирии, как это было раньше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в прекращение поддержки США сирийских курдов, группировки которых запрещены в Турции. Об этом он рассказал по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом на саммите G20 в Риме.

«В ходе наших контактов с американскими партнерами на этом саммите мы выразили сожаление в связи с оказываемой ими поддержкой террористическим организациям Рабочая партия Курдистана, "Силы народной самообороны" (сирийские курды). Мы сказали, что это навредит нашим отношениям внутри НАТО. Уверен, в дальнейшем такой поддержки со стороны США больше не будет», — сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган назвал бесперспективной структуру ООН. Он заявил, что мусульманские страны не имеют достаточных прав в международной организации. Политик уверен в необходимости изменений.