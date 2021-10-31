Власти Эфиопии провели экономическую реформу

Аддис-Абеба, 31 октября. Реализация новой экономической реформы оказывает положительное влияние на стабилизацию финансового сектора Эфиопии, сообщает новостной портал AllAfrica.

Изменения уже качественно сказываются на работе ряда отраслей страны, несмотря на вспышку новой коронавирусной инфекции и военный конфликт.

«Проведение экономической реформы позволило Эфиопии смягчить последствия пандемии COVID-19 и снизить расходы на закупку военного оборудования и техники в противостоянии с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ)», — приводят СМИ слова министра финансов Эйоба Текалень.

Он указал, что нововведение сыграло первостепенную роль в управлении долговым стрессом, улучшении показателей экспорта и создании стабильности в указанном секторе.

twitter.com / Office of the Prime Minister - Ethiopia

«Реформа также необходима для того, чтобы внести структурные изменения в экономику, тем самым создав новые возможности. В отличие от предыдущих итераций она пытается оценить каждую область и охватить лучшие вещи, которые использовались в прошлые годы. Я лично считаю, что игнорировать и закрывать глаза на лучшие достижения, недальновидно», — заключил глава ведомства.

Ранее правительство Эфиопии направило продовольствие, одежду и другие предметы первой необходимости беженцам в зонах Южное и Северное Волло штата Амхара, а также фуражное зерно для скота, пострадавшего от засухи в зоне Борана штата Оромия.