Аналитики NetEase: американские подлодки пришли в негодность из-за «охоты» на ВМФ РФ

Пекин, 31 октября. Американские подводные лодки пришли в негодность и удручающее состояние из-за постоянной «охоты» на корабли ВМФ РФ и ВМС Китая. Такое заявление сделали аналитики китайского портала NetEase.

Как передает «ПолитРоссия», Военно-морские силы США в текущий момент переживают сложный период. Они вынуждены регулярно отправлять свои подлодки и суда на военные операции из-за активности России и КНР. Интенсивное использование подводных кораблей привело к тому, что срок их службы стал сокращаться, а техническое состояние требовать постоянного ремонта. Однако выяснилось, что вовремя отремонтировать свои подлодки США не могут.

По словам обозревателей, о подобной проблеме удалось узнать после инцидента с американской субмариной USS Connecticut. Она получила серьезные повреждения в Южно-Китайском море. Однако представитель ВМС США Джей Стефани заявил, что сейчас в тихоокеанском порту на острове Гуам нет сухого дока, где можно было бы провести технические работы. При этом он отметил, что такие единицы флота вообще не имеют приоритета в ремонте.

«Это неизбежно нарушит очередь запланированного технического обслуживания», — указали авторы материала.

Дело в том, что ВМС США отдают предпочтение в первую очередь стратегическому флоту. Судостроительная отрасль в США перегружена различными проектами, поэтому рассчитывать на ремонт подлодки не приходится.

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut в результате столкновения с неизвестным объектом в Южно-Китайском море повредила балластные цистерны. Удар пришелся в носовую часть субмарины.