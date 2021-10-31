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Бойцы Тихоокеанского флота РФ отработали на учениях противодействие терроризму

  /   Обновлено: 31 октября 2021 21:07
Армия
Бойцы Тихоокеанского флота РФ отработали на учениях противодействие терроризму
Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūra

Владивосток, 31 октября. Военнослужащие Тихоокеанского флота РФ (ТОФ) прошли комплексные тренировки по противодействию терроризму в преддверии праздников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что для проведения антитеррористических тренировок были привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО) для противодействия беспилотной авиации условного оппонента.

Военнослужащие отработали схемы выдвижения и блокирования объектов военных городков, а также подавили попытки пролета беспилотников «противника» на закрытую территорию воинских частей. Известно, что тренировочные мероприятия по противодействию терроризму были проведены в соответствие с планом боевой подготовки флота.

Ранее сообщалось, что противолодочные корабли Тихоокеанского флота РФ «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» провели тренировки по противовоздушной обороне в пункте базирования во Владивостоке.

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учения тихоокеанский флот противодействие терроризму
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