Европейское космическое агентство запустит новую ракету-носитель Ariane 6 в 2022 году

Париж, 31 октября. Первый пуск новой европейской ракеты Ariane 6 состоится во второй половине 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба французской компании Arianespace.

Новая ракета заменит носитель Ariane 5, который в настоящее время является основным средством ESA для вывода на орбиту космических аппаратов. С 2002 года было выполнено 111 запусков Ariane 5, 106 из которых признаны успешными.

Ariane 6 предназначена для выведения полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или геопереходную орбиту. В конце сентября 2021 года на космодроме Куру во Французской Гвиане была введена в эксплуатацию новая стартовая площадка для ракеты Ariane 6.

Напомним, 21 октября Южная Корея впервые запустила в космос собственную ракету-носитель «Нури». Космический корабль должен был вывести на орбиту макет спутника. Ракета достигла отметки в 700 километров над уровнем земной поверхности, однако главная цель миссии не была достигнута.