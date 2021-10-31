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ВМС Франции спустили на воду «сшитую» из двух подлодок атомную субмарину Perle
Армия
ВМС Франции спустили на воду «сшитую» из двух подлодок атомную субмарину Perle
twitter.com  /  Préfecture maritime de la Méditerranée

Париж, 31 октября. Французская атомная подлодка Perle вернулась на воду после продолжительных ремонтных работ на военно-морской верфи в Шербуре.

Известно, что атомная субмарина ВМС Франции Perle перенесла сильнейший пожар, когда стояла на ремонте в доке Тулона. Тогда из-за высокой температуры изменились характеристики металла носовой части АПЛ, в результате чего на пострадавшее место «пришили» фрагмент однотипной списанной подлодки Saphire.

«Сегодня Perle вернулась в состояние, в котором была за несколько часов до пожара. Мы устранили причиненный им ущерб. Как только лодка вернется в Тулон, ее ремонт продолжится. Ходовые испытания пройдут в конце 2020 года, в 2023-м субмарина вернется в строй, — заявил представитель минобороны Франции Эрве Гранжан.

Ранее стало известно, что китайское издание Global Times начало сбор подписей под обращением к руководству ВМС США с требованием раскрыть подробности инцидента с американской подлодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море.

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подлодка ВМС Франции perle
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