ВМС Франции спустили на воду «сшитую» из двух подлодок атомную субмарину Perle

Париж, 31 октября. Французская атомная подлодка Perle вернулась на воду после продолжительных ремонтных работ на военно-морской верфи в Шербуре.

Известно, что атомная субмарина ВМС Франции Perle перенесла сильнейший пожар, когда стояла на ремонте в доке Тулона. Тогда из-за высокой температуры изменились характеристики металла носовой части АПЛ, в результате чего на пострадавшее место «пришили» фрагмент однотипной списанной подлодки Saphire.

«Сегодня Perle вернулась в состояние, в котором была за несколько часов до пожара. Мы устранили причиненный им ущерб. Как только лодка вернется в Тулон, ее ремонт продолжится. Ходовые испытания пройдут в конце 2020 года, в 2023-м субмарина вернется в строй, — заявил представитель минобороны Франции Эрве Гранжан.

Ранее стало известно, что китайское издание Global Times начало сбор подписей под обращением к руководству ВМС США с требованием раскрыть подробности инцидента с американской подлодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море.