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РЛС «Каста» обнаружили рой «вражеских» дронов во время учений в Ленинградской области
Армия
РЛС «Каста» обнаружили рой «вражеских» дронов во время учений в Ленинградской области
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Санкт-Петербург, 31 октября. Модернизированные радиолокационные станции «Каста-2Е2» своевременно обнаружили массированный налет беспилотных летательных аппаратов во время учений в Ленинградской области.

Обновленные РЛС идентифицировали обнаруженные цели и дали их точные координаты зенитным ракетным комплексам «Тор-М», которые успешно отразили атаку роя «вражеских» дронов. Об этом информирует издание «Армейский стандарт».

«Воздушные цели (максимум 50 объектов) расчет из двух человек определяет при круговом обзоре на дальности до 150 километров. На штатную антенну (14 метров) РЛС обнаруживает малозаметные цели, летящие на высоте 60 метров, на дальности 30 километров», – сообщается в публикации.

Модернизированные РДС «Каста» также способны обнаруживать цели типа «самолет» на удалении в сотни километров, в том числе американские истребители F-35, отмечают авторы «Армейского стандарта».

Ранее стало известно, что Рособоронэкспорт поставит в Киргизию партию беспилотников «Орлан» для мониторинга ситуации на границах республики.

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