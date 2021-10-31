Business Insider: ВМС США скрываются от мощи российского флота в норвежских пещерах

Вашингтон, 31 октября. Значительное укрепление боевых возможностей Северного флота и высокая активность кораблей ВМФ РФ в Арктике вынудили ВМС США принимать нестандартные меры с целью повышения живучести и скрытности своих подразделений, пишет издание Business Insider.

Командование Военно-морских сил США создает убежища в пещерах Норвегии, так как эта страна находится ближе всего к базам Северного флота, является членом НАТО и обладает благоприятными географическими особенностями, указывают авторы американского журнала, пересказ их публикации представлен «ПолитРоссией».

«ВМС США уходят под землю, поскольку НАТО усиливает внимание к свой северной границе с Россией», — сообщается в их статье о стремлении американских кораблей к скрытности вблизи границ РФ.

Речь идет об оборудовании в норвежских скалах госпиталей и других объектов ВМС США, удивляются обозреватели Business Insider. Они отмечают, что возросшая мощь российского флота вынуждает американских моряков буквально «прятаться под землей».

«Этот шаг позволил провести обучение медицинским и логистическим процессам в Арктике, что улучшает взаимодействие с союзниками и партнерами», — приводится в материале официальный комментарий командования ВМС США на вопрос издания о новых объектах американского флота в Норвегии.

По словам авторов публикации, подземный госпиталь в 160 километрах от границ РФ можно будет использовать в случае экстренной ситуации, в будущем возможно строительство новых подземных баз ВМС США в Норвегии.

Ранее депутат крымского парламента Юрий Гемпель посоветовал американским военным морякам «даже не пытаться бряцать оружием» в Черном море во избежание пагубных последствий подобной провокационной активности.