Франция намерена принять меры в случае несоблюдения Лондоном соглашению по Brexit

Рим, 31 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Британии соблюдать соглашение по Brexit. В противном случае Париж прибегнет к введению мер.

Французская сторона намерена принять определенные решения в случае несоблюдения Лондоном договоренностей по Brexit. Макрон выступил с таким заявлением на пресс-конференции по итогам встречи «Большой двадцатки» в Риме.

«Если Великобритания не сделает предусмотренных соглашением шагов, мы будем вынуждены принять необходимые меры... Правительство Франции и власти Евросоюза имеют полное право на ответные меры, если Лондон откажется изменить свою позицию в вопросах рыболовства», — пояснил президент.

В рамках саммита G20 в Риме Макрон переговорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Согласно информации Елисейского дворца, в ходе встречи снизилась напряженность между странами. Лидер Пятой республики заявил, что надеется на соблюдение Лондоном договоренностей по рыболовству.