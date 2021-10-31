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Франция намерена принять меры в случае несоблюдения Лондоном соглашению по Brexit
Политика
Франция намерена принять меры в случае несоблюдения Лондоном соглашению по Brexit
Global Look Press  /  Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Рим, 31 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Британии соблюдать соглашение по Brexit. В противном случае Париж прибегнет к введению мер.

Французская сторона намерена принять определенные решения в случае несоблюдения Лондоном договоренностей по Brexit. Макрон выступил с таким заявлением на пресс-конференции по итогам встречи «Большой двадцатки» в Риме.

«Если Великобритания не сделает предусмотренных соглашением шагов, мы будем вынуждены принять необходимые меры... Правительство Франции и власти Евросоюза имеют полное право на ответные меры, если Лондон откажется изменить свою позицию в вопросах рыболовства», — пояснил президент.

В рамках саммита G20 в Риме Макрон переговорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Согласно информации Елисейского дворца, в ходе встречи снизилась напряженность между странами. Лидер Пятой республики заявил, что надеется на соблюдение Лондоном договоренностей по рыболовству.

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Brexit франция макрон
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