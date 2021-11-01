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Сирия и Пакистан заключили меморандум о взаимопонимании
Весь мир
Сирия и Пакистан заключили меморандум о взаимопонимании
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Дамаск, 1 ноября. Сирийские и пакистанские власти договорились о формировании рабочей группы по торгово-экономическим вопросам, в которую войдут представители министерств и ведомств обеих стран. Об этом сообщает агентство SANA.

Создание комитета предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, подписанным накануне министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики (САР) Мухаммадом аль-Халилем, а также послом Пакистана в Дамаске Ханом Мохмандом от имени торгового ведомства Пакистанской Республики.

Документ направлен на поиск механизма для наблюдения за развитием торгово-экономических отношений между двумя странами. Среди прочего будут отслеживаться инвестиционные проекты, коммерческие сделки. Кроме того, планируется изучение перспективных направлений для взаимодействия.

«В отношениях между нашими странами наблюдается ощутимое развитие на экономическом и торговом уровнях. Мы отмечаем двукратный рост товарооборота с января по сентябрь 2021-го по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году», — пояснил глава сирийского минэкономторга.

В свою очередь пакистанский посол также отметил прочные отношения между Исламабадом и Дамаском. Он подтвердил возможность открытия новых горизонтов для сотрудничества между двумя странами.

Параллельный контакт

Одновременно с этим в Маскате прошла встреча министра здравоохранения САР Хасана Геббаша с заместителем главы кабмина Султаната Оман Фахд бин Махмуд ас-Саидом. Они обсудили отношения между двумя государствами, в частности в области медицины.

В своей речи оманский чиновник назвал сирийский народ братским и выступил со словами наилучших пожеланий Сирии.

В ответном слове Хасан Геббаш передал приветствия президента САР Башара Асада в адрес оманского султана Хейсама бин Тарика и выразил надежду на развитие двусторонних отношений.

Чиновники обсудили возможность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, а также усилия в решении вопросов, затрагивающих обоюдные интересы.

Прошедшие накануне встречи стали очередными в рамках расширения международного сотрудничества со стороны сирийского государства.

Летом 2021 года в Дамаск прибыла делегация из Ирака. Кроме того, Тунис заговорил о восстановлении международных контактов с сирийскими властями. Сейчас идет обсуждение возобновления членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ). А в начале октября Интерпол возобновил сотрудничество с Дамаском.

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