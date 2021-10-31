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Франция выступила против конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе

  /   Обновлено: 31 октября 2021 20:53
Политика
Франция выступила против конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Рим, 31 октября. Франция требует поддерживать мирную обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе. Такое заявление сделал президент европейской страны Эммануэль Макрон.

Политик подчеркнул, что другие страны должны отказаться от конфронтации на этой территории. Французский лидер сказал об этом по итогам саммита «Большой двадцатки» в Риме, где он пообщался с мировыми лидерами.

Ранее Макрон встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они договорились принять меры для снижения конфронтации в вопросах выдачи лицензий на рыболовство. Париж и Лондон призвали избегать роста напряженности между государствами, сообщили в Елисейском дворце.

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франция макрон тихий океан
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