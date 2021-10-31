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МакSим устроила роскошный праздник в честь дня рождения дочери
Шоу-бизнес
МакSим устроила роскошный праздник в честь дня рождения дочери
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 31 октября. Знаменитая певица МакSим (Марина Максимова) отпраздновала день рождения своей младшей дочери Марии. Девочке исполнилось семь лет 29 октября.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» закатила роскошный праздник для ребенка в честь важной даты. Знаменитость поделилась кадрами с детского мероприятия на своей странице в Instagram.

«В этом году наш выбор пал на программу по мотивам нового мультфильма «My little pony: новое поколение». Аниматоры, программа и красивая фотозона, а в конце вечеринки всех ждала уникальная неоновая бумажная дискотека!» — поделилась деталями празднования звезда поп-сцены.

МакSим устроила роскошный праздник в честь дня рождения дочери
Prt Scr instagram.com / @maksimartist

Аниматоры оделись для дня рождения дочери МакSим в костюмы пони и единорога. Виновницу торжества ждал очень необычный сюрприз — не мероприятие пришел белый пони с прикрепленным к голове рогом. Девочка смогла прокатиться на маленькой лошадке. Кроме того, присутствующих удивляли живые бабочки, которых принесли в коробке.

«Спешу заверить, что пони был под профессиональным присмотром опытной команды. Наши дети понимают, что нужно относиться ко всем животным с уважением и добротой, и все чувствовали себя комфортно и уютно», — поспешила успокоить поклонников певица.

МакSим устроила роскошный праздник в честь дня рождения дочери
Prt Scr instagram.com / @maksimartist

В конце торжества младшую дочь Максимовой ждал торт со свечами. На его верхушке разместили украшения в виде больших красных бутонов.

Напомним, минувшим летом МакSим перенесла тяжелое заболевание и кому. Артистка находилась без сознания около 1,5 месяца. Певица все еще восстанавливается и не планирует возвращаться на сцену не только в ближайшем, но и далеком будущем.

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день рождения певица макsим
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