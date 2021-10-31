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Российский блогер поделилась привычками, которые выдают соотечественников за границей

  /   Обновлено: 31 октября 2021 20:50
Общество
Российский блогер поделилась привычками, которые выдают соотечественников за границей
pixabay.com

Вашингтон, 31 октября. Путешественница и блогер из России предостерегла соотечественников от некоторых привычек, которые выдают «наших» туристов в США.

Обычное для россиян мигание аварийкой в качестве благодарности на дорогах США может вызвать недопонимание. Американцы подумают, что ваш автомобиль неисправен и вам необходимо экстренно остановиться. В Штатах принято поднимать руку или высовывать ее из окна, пояснила блогер.

Мужчинам не рекомендуется ходить на пляж в обтягивающих плавках, в Америке такие носят только спортсмены и люди нетрадиционной ориентации, предупредила россиянка. Отдыхающим в США лучше предпочесть свободные плавательные шорты.

Российский блогер поделилась привычками, которые выдают соотечественников за границей
pixabay.com / Ben_Kerckx

«Еще один способ, как отличают приезжих от местных — привычка парковаться как угодно», — пишет блогер на своем дзен-канале «тут вам не там».

В США все паркуются одинаково — передним бампером к бордюру. Так удобнее доставать что-то из багажника, поэтому чаще всего применяется именно этот метод. Приезжие зачастую не соблюдают это правило, поэтому их машины можно отличить издалека.

В ресторанах Америки принято оставлять около 20% чаевых. Меньше можно, но только если посетитель целенаправленно хочет указать на некачественное обслуживание. В ином случае лучше оставить хорошие чаевые.

Россияне часто забывают о личном пространстве. Американцы с малознакомыми людьми держатся на расстоянии. Слишком близкая дистанция при разговоре вызывает у американцев дискомфорт, они постараются отодвинуться от собеседника.

Российский блогер поделилась привычками, которые выдают соотечественников за границей
pixabay.com / StockSnap

А еще в США не принято пристально разглядывать собеседника, это грубо и не нравится людям. Россияне часто грешат этим, потому что в РФ это обычное явление, отметила туристка.

Читатели под постом выразили несогласие с блогером, отличия в поведении американцев и россиян объяснили разницей менталитетов. Комментаторы не увидели ничего «позорного» в том, чтобы парковаться задом или оставлять меньше чаевых.

Разность менталитетов сказывается не только на земле, но и в воздухе. Американская стюардесса-блогер Кэролайн описала пять привычек самого ужасного пассажира, которые могут вывести из себя любого бортпроводника.

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Америка привычки менталитет
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